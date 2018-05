„Brot für die Legion“ im Paneum Asten

Die Landesausstellung 2018 über das römische Erbe in Oberösterreich wartet auch mit einer Sonderschau im Brotmuseum „Paneum“ in Asten auf. Dabei wird gezeigt wie sich römische Kämpfer damals ernährt haben.

Brot war vor über 2.000 Jahren für die römischen Kämpfer das wichtigste Lebensmittel, heißt es in der Sonderschau, Kuratorin Anita Giuliani sagt: „Man sieht, dass das Weltreich der Römer gar nicht möglich gewesen wäre, ohne die Versorgung mit Getreide. Es gab den Spruch: Wer die Kornversorgung Roms meistert, besitzt die Macht.“

PANEUM, Markus Pillhofer

Die römischen Legionäre, also Soldaten, haben damals sogar selbst Brot hergestellt: „Das war das Panis militaris. Das war ein ganz einfaches Brot und bestand aus zwei Drittel aus Getreide und einem Drittel aus Wasser bestanden", so Giuliani.

Sonderschau dauert noch bis 3. November

Und war das Brot gerade aus, gingen die Legionäre in Tavernen, quasi die Vorläufer von Fast-Food-Lokalen, dort gab es zumeist Eintöpfe auch mit Fleisch. In der Sonderschau „Brot für die Legion“ im Erdgeschoß des Brotmuseums „Paneum“ in Asten sind Exponate aus der Zeit vor über 2.000 Jahren zu sehen.

PANEUM, Markus Pillhofer

Damals herrschten die Römer auch auf heute oberösterreichischem Boden. Zu sehen sind Töpfe, Krüge, Münzen oder auch Messer, die unter anderem bei Ausgrabungen in und um Wels gefunden wurden. Die Sonderschau dauert noch bis 3. November.

Links: