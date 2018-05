AMAG mit „erfolgreichem Start“ ins Jahr 2018

Von einem erfolgreichen Start in das Jahr 2018 spricht die AMAG bei der Präsentation der ersten Quartalszahlen. Der Umsatz konnte um zwei Prozent gesteigert werden.

Obwohl der Aluminiummarkt hohen Preisschwankungen unterliegt - nicht zuletzt wegen der drohenden Strafzölle in den USA - ist der Umsatz um etwas mehr als zwei Prozent auf 263 Millionen Euro gestiegen. Die Betriebsergebnisse lagen allerdings unter den Werten des ersten Quartals des Vorjahres.

„Steigende Nachfrage und neue Anlagen“

Für die Zukunft zeigt sich die AMAG weiterhin optimistisch, die steigende Nachfrage und die neuen Anlagen würden eine gute Grundlage für ein weiteres Wachstum am Standort Ranshofen bilden, so das Unternehmen in einer Aussendung.