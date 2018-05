GKK forciert Bewegung für Kinder

Die OÖ. Gebietskrankenkasse (GKK) hat neue Gesundheitsprojekte für Kindern vorgestellt. Gerade im Volksschulalter wolle man Kinder und Eltern für Bewegung begeistern – eine Notwendigkeit wie Studien zeigen.

Es müsse rechtzeitig bei Kindern, die Lust an Bewegung geweckt werden, „das hilft zur Vorbeugung, aber es hilft auch in der psychischen Gesundheit“, so Kassenobmann Albert Maringer und macht damit klar, wie die Stoßrichtung der GKK in puncto Prävention weiter aussehen soll. Ein neues Angebot richtet sich etwa an die Eltern übergewichtiger Kinder im Volksschulalter. Dabei geht es um gesunde Ernährung und Bewegung. Ein Kurs dauert zwölf Wochen und kostet pro Familie 50 Euro.

„Kinder immer fettleibiger“

Dass derartige Angebote notwendig sind, bestätigte der frühere Langstreckenläufer Günther Weidlinger. Er hält schon seit Jahren Vorträge in Volksschulen und stellte fest, „dass die Kinder signifikant koordinativ schwächer und schlechter und auch fettleibiger“. Dazu komme weiters ein Stadt- Land-Gefälle „das heißt, die Kinder am Land können sich noch viel besser bewegen.“

Müsliriegel Zutaten:

250 g getrocknete Aprikosen (Soft-Aprikosen)

75 g Cashewkerne

75 g feine Haferflocken

6 EL Orangensaft

40 Backoblaten (4 cm Durchmesser)

Zubereitung:

Aprikosen und Nüsse sehr fein hacken, mit Haferflocken und Orangensaft verkneten (ev. mehr Saft, wenn die Masse zu fest ist). Dann walnussgroße Kugeln formen und zwischen zwei Backoblaten flachdrücken. In gut verschließbaren Dosen kühl lagern – bis zu vier Tage haltbar. (Rezept aus dem GKK-Ratgeber)

„Vorbildwirkung der Eltern fehlt“

Eine Ursache aus Sicht der Experten: Es fehle an der Vorbildwirkung vieler Eltern. „Es ist glaube ich auch darauf zurückzuführen, dass unser Leben schnelllebiger wird – der Einsatz für Erfolg immer größer“, und wenn Kinder sehen würden, dass die Eltern abends vor dem Fernseher sitzen, möchten sie das auch. „Wenn sich die Eltern aber bewegen, vielleicht mit den Kindern, dann könnte man diese Abwärtsspirale vielleicht stoppen“, so der frühere Spitzensportler Günther Weidlinger, der die Präventionsmaßnahmen der Gebietskrankenkasse für Kinder unterstützt.

Bereits 2011 startete die GKK das Projekt „... von Anfang an!“ und versorgt werdende und junge Eltern mit Tipps für ein gesundes Lebens ihres Nachwuchses bis zum dritten Lebensjahr. Auch für Schulen und Vereine gibt es entsprechende Gesundheitsangebote, so die Verantwortlichen.

