Elfjährigen angefahren und geflüchtet

In St. Lorenz hat ein unbekannter Autofahrer einen elfjährigen Buben niedergefahren und im Stich gelassen. Der Pkw-Lenker soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein.

Der Bub war in Richtung der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs und wollte um 17.45 Uhr links nach St. Lorenz abbiegen, als er das schwarze Auto in Schlangenlinien auf sich zukommen sah, so die Polizei. Obwohl der Schüler mit seinem Fahrrad ganz nach rechts aufs Bankett auswich, streifte ihn der Pkw.

„Schwarzes, kleines Auto“

Der Elfjährige stürzte dadurch und verletzte sich. Der Wagenlenker beging Fahrerflucht. Der Bub gab an, dass es ein schwarzes, kleines Auto gewesen sei, möglicherweise ein Audi A3. Der Unfalllenker und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 059133-4167 zu melden.