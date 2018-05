Massive Ölverschmutzung in Braunau

In Braunau am Inn ist es zu einer massiven Ölverschmutzung der Enknach gekommen. Auf einem Bauernhof war ein Öltank leck geschlagen, eine unbekannte Menge trat aus und lief unmittelbar in das Gewässer.

Die Feuerwehr musste insgesamt vier Ölsperren errichten, die letzte unmittelbar vor der Einmündung in den Inn. Gleichzeitig wurden 3.000-Liter-Tanks am Bauernhof ausgepumpt und abgebaut, um eine weitere Verschmutzung zu verhindern.

Ölsperren bis Freitag

Dazu musste zunächst sogar ein großes Loch in eine Mauer gestemmt werden, damit die Tanks zugänglich wurden. Der Einsatz war Mittwochfrüh noch lange nicht zu Ende. Die Ölsperren werden mindestens bis Freitag bleiben und müssen laufend kontrolliert und gesäubert werden.