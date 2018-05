Burschen prallten mit Wagen gegen Steinmauer

Zwei Burschen sind mit einem Wagen bei einer unerlaubten Spritztour am Dienstag in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) gegen eine Steinmauer geprallt.

Die 16- und 17-jährigen Jugendlichen stahlen gegen 9.00 Uhr in Bad Ischl den Autoschlüssel aus der Handtasche der 28-jährigen Pkw-Besitzerin und starteten Richtung St. Wolfgang los, berichtete die oö. Polizei.

Aus Auto gesprungen und davongelaufen

Der 16-Jährige, der keinen Führerschein hat, saß am Steuer. In St. Wolfgang kam er mit dem Wagen rechts von der Straße ab, dieser prallte gegen eine Steinmauer und blieb etwa 15 Meter neben der Straße stehen. Die Jugendlichen sprangen aus dem Auto, versperrten es laut Zeugen und suchten das Weite. Die Exekutive nahm die beiden Leichtverletzten fest. Sie gestanden ihre Tat und werden angezeigt. Am Pkw der 28-Jährigen entstand Totalschaden.