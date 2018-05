Einbrecher mit Öffis auf Diebstour

Eine dreiköpfige Einbrechergruppe aus Moldawien konnte jetzt in Kirchdorf an der Krems festgenommen werden. Die drei Männer hatten immer wieder in Büros- und Geschäftsräume eingebrochen und reisten stets mit der Bahn an ihre Tatorte.

Die drei Männer, 22, 25 und 26 Jahre alt, agierten laut Polizei von Wien aus. Sie benützten die Bahn zur An- und Abreise, und brachen stets in Industrie- und Gewerbegebiete entlang von Bahnstrecken ein. Das verwendete Einbruchswerkzeug - Winkelschleifer, Schraubendreher und Hämmer - stahlen sie zuvor aus Gartenhäusern oder Baucontainern und ließen es nach den Einbrüchen an den Tatorten zurück.

Mehrere Einbrüche pro Nacht verübt

Die drei Männer verübten immer mehrere Einbrüche in einer Nacht und zwar vorwiegend in Oberösterreich, aber auch in Kärnten sowie der Steiermark. Bei ihrer letzten Einbruchstour waren sie im Bereich Kirchdorf an der Krems unterwegs, hatten Elektronik und Bargeld erbeutet und waren bereits auf dem Heimweg nach Wien, als sie von Beamten des LKA OÖ festgenommen werden konnten.

Alle drei Männer sollen geständig sein

Alle drei Männer sollen geständig sein und sitzen jetzt in der Justizanstalt Ried im Innkreis in Untersuchungshaft. Die Ermittler lasten den drei insgesamt 40 Einbruchsdiebstähle in mehreren Bundesländern mit einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro an.