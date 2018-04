„Arbeit ist unsichtbar“ in Steyr

Mit welchen Gefühlen verrichten Menschen ihre Arbeit? Was fordert sie, und was überfordert sie? Mit der Ausstellung „Arbeit ist unsichtbar“ möchte das Museum Arbeitswelt in Steyr einen kritischen Blick auf gegenwärtige Entwicklungen werfen.

Wie sich die Arbeitswelt in den letzten 150 Jahren verändert hat und wie Menschen auf diese Veränderungen reagiert haben soll in der Ausstellung „Arbeit ist unsichtbar“ gezeigt werden. Der Blick zurück soll helfen, Strategien für die Zukunft zu entwickeln, der Blick in die Zukunft soll helfen, Grenzen zu erkennen.

„Sehr, sehr viele emotionale Seiten der Arbeit“

Der Wiener Journalist und Autor Harald Misik: „Wie fühlen sich die Menschen in ihrer Arbeit? Sind sie respektiert? Fühlen sie, dass dies einen Sinn hat? Fühlen sie sich aufgehoben in einer Kollegenschaft? Das sind sehr, sehr viele emotionale Seiten der Arbeit, die man nicht sieht, selbst, wenn man in eine Fabrik hineinschaut.“

Eigensinn, Widerstand, Kooperation und Motivation

Misik hat die Dauerausstellung gemeinsam mit dem deutschen Sozialpsychologen und Bestsellerautor Harald Welzer kuratiert. Gezeigt werden Geschichten über Eigensinn, Widerstand, Kooperation und Motivation, über Zusammenhalt, Identität und Stolz, aber auch über Stress, Angst, Überforderung und Ohnmacht. All das sei das Wesentliche der Arbeit und werde mit der Ausstellung „Arbeit ist unsichtbar“ im Museum Arbeitswelt in Steyr sichtbar gemacht.

