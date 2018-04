Jubiläumsshow 30 Jahre „Oberösterreich heute“

Zum 30-jährigen Jubiläum kommt „Oberösterreich heute“ am 4. Mai auch um 20.15 Uhr zu Ihnen ins Haus. Gemeinsam mit Wegbegleitern, prominenten Gästen und musikalischen Acts blicken wir auf eine bewegte Geschichte zurück.

Jutta Mocuba und Klaus Obereder begrüßen bei der Jubiläumssendung am Freitagabend u. a. Gerhard Haderer, Gerlinde Kaltenbrunner und voestalpine-Chef Wolfgang Eder. Musikalisch begleitet wird die Jubiläumssendung u. a. von der „Folkshilfe“, den „St. Florianer Sängerknaben“ und „Waterloo“.

ORF

Zu sehen sind in der Sondersendung natürlich auch Beiträge, die besonders in Erinnerung geblieben sind, mit Sendungs-„Hoppalas“ und mit Zuschauerinnen und Zuschauern, die am Geburtstag von „Oberösterreich heute“ das Licht der Welt erblickt haben.

Gewinnspiel

Zum 30-jährigen Jubiläum präsentieren alle neun Landesstudios 30 Videos mit Momenten aus drei Jahrzehnten regionaler Berichterstattung. Wählen Sie den Beitrag, der Sie am meisten bewegt hat. Unter allen Teilnehmenden, die die Gewinnfrage richtig beantworten, werden neun Wochenendaufenthalte für zwei Personen in Österreich verlost. Bis 2. Mai können Sie noch mitspielen!