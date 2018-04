LASK-Präsident Siegmund Gruber zum Europacup

Der LASK kehrt nach 18 Jahren wieder auf die europäische Bühne zurück. ORF-Sportreporter Dennis Bankowsky hat bei LASK-Präsident Siegmund Gruber nachgefragt, wie denn die Planungen für den Europacup aussehen.

Gruber sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Soweit haben wir überhaupt nicht gedacht. Wir wollten, so wie es Oliver Glasner immer wieder sagt, sorgenfrei durch die Saison kommen, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Jetzt stehen wir fix als Europacup-Starter fest. Das ist natürlich unglaublich. Zu träumen haben wir damit gehofft, aber eigentlich nicht mal das.“

„Nicht mit mehr Einnahmen gerechnet“

Man habe weder mit mehr Einnahmen durch den Europacup geplant, noch mit mehr Ausgaben, so Gruber. Man plane immer sehr konservativ. Da werde es auf keiner Seite irgendwas geben, was den LASK belasten werde, so Gruber.

Das gesamte Interview mit Siegmund Gruber