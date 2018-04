Linz erlässt Grillverbot in St. Margarethen

Nach dem Streit um das Grillen am Donaustrand im Linzer Stadtteil St. Margarethen hat die Stadt Linz nun am Großteil des Geländes ein Grillverbot erlassen.

Anrainer fühlten sich - wie berichtet - durch Rauch und Lärm gestört, nachdem sich an den Wochenenden zum Teil Hunderte Menschen dort versammelt hatten um zu grillen. Die Freiheitlichen begrüßen die Sofortmaßnahme, kündigen aber an, die Lage zu beobachten.

ÖVP: „Situation könnte sich zuspitzen“

Kritik kommt vom Linzer ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier. Er befürchtet, dass sich die angespannte Situation am Donaustrand durch die Verkleinerung der Grillzone weiter zuspitzen und eskalieren könnte. Die Linzer Stadtwache wird in den nächsten Tagen verstärkt in St. Margarethen patrouillieren.

