Verletzte bei Brand in Waizenkirchen

Mehrere Menschen sind Sonntagvormittag bei einem Wohnhausbrand in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) verletzt worden. Das Feuer dürfte im Bereich des Kamins ausgebrochen sein.

Vier Feuerwehren waren seit kurz vor Mittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Zwölfjähriger soll mit dem Rettungshubschrauber C10 nach Graz geflogen worden sein, der Bub war nicht mehr ansprechbar, heißt es. Ein Jugendlicher und zwei Erwachsene sollen ebenfalls Verletzungen erlitten haben, sie wurden ins Krankenhaus nach Wels gebracht

Schuppenbrand griff auf zwei Häuser über

Ein Feuer ist Sonntagfrüh auch in Aschach an der Steyr ausgebrochen. Es war in einem Schuppen entstanden und griff auch auf das benachbarte Einfamilienhaus über. Die enorme Rauchentwicklung habe man schon bei der Anfahrt gesehen, so Jürgen Hiesmair von der Feuerwehr Aschach: „Während der Anfahrt haben wir bereits auf Alarmstufe 2 erhöht, das heißt es waren rund neun Feuerwehren mit 120 Mann und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Der hintere Teil des Hauses stand beim Eintreffen bereits in Vollbrand.“

Gaskartuschen explodiert

In dem Schuppen seien Gaskartuschen gelagert gewesen, die explodiert sind, so Hiesmair. Die Stromzuleitung des Hauses sei ebenfalls geschmolzen. Durch die enorme Hitzeentwicklung habe sich der Brand durch den Vollwärmeschutz des Nachbarhauses „durchgefressen“, so Hiesmair. Auch beim Nachbarhaus sei dadurch der gesamte Dachstuhl in Brand gestanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, so die Einsatzkräfte.