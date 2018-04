Proteste auf B1 in Marchtrenk

Der Konflikt um den vierspurigen Ausbau der B1 in Marchtrenk wird am Freitag auf die Straße verlagert: Am Nachmittag wird eine Demonstration den Verkehr eine Stunde lang behindern. Die Gemeinde fordert vom Land ja eine teilweise tiefergelegte und daher teurere Ausbauvariante.

Es reicht - unter dieses Motto setzen die Marchtrenker ihre Protestaktion auf der B1 und werden die vielbefahrene Straße heute Nachmittag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr teilweise blockieren. Denn bei den Planungen für den vierspurigen Ausbau spießt es sich bei den Verhandlungen mit dem Land. Der Marchtrenker SPÖ-Bürgermeister Paul Mahr fordert Kreisverkehre an Stelle von ampelgeregelten Kreuzungen und eine teilweise Tieferlegung der Straße.

Steinkellner: Zu teuer

Zu teuer, entgegnet Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner von der FPÖ. Er bezeichnet die Marchtrenker Proteste als populistischen Aktionismus, Straßensperren lösten keine Probleme. Wann der Ausbau der B1 in Marchtrenk erfolgen wird, ist noch offen: Der Abschnitt zwischen Marchtrenk und Hörsching soll ab 2021 verbreitert werden. Wegen der Widerstände ist dieser Zeitplan in Marchtrenk laut Steinkellner nicht zu halten, weil mit der Gemeinde noch immer verhandelt werde.

