Hahn in Privatgarten ausgesetzt

Ein Hahn wurde in einer Nacht- und Nebelaktion in den Garten einer engagierten Tierschützerin in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) geworfen. Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe sucht nun mit Hilfe eines Fotos des Hahnes nach dem Halter.

Der morgendliche Blick in den Garten ... und da ist ein Hahn. Das Tier war offenbar in der Nacht über den Gartenzaun auf den Privatgrund der Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen geworfen worden. Nun sucht die Tierschutzorganisation nach dem Halter. Denn es könnte sein, dass der Hahn von entnervten Nachbarn geschnappt und ausgesetzt wurde, wie Johanna Stadler sagte. Es würde sehr oft vorkommen, dass Hähne wegen ihrer Lautstärke unerwünscht sind, aber eine nächtliche Aktion wie diese, habe sie noch nie erlebt. Allerdings ist es schon der zweite ausgesetzte Gockel in dem Gemeindegebiet seit Ostern.

PFOTENHILFE

Pfotenhilfe sucht Besitzer des Hahns

Generell warnt die Pfotenhilfe davor, sich eine Hühnerschar zuzulegen, ohne sich vorher bei der Gemeinde zu erkundigen. Auch mit den Nachbarn sollte man vorher reden. Stadler hofft über das Foto den Halter des Hahnes zu finden. Bis dahin läuft der Hahn im Privatgarten in St. Johann am Walde herum und hat inzwischen sogar schon zwei Hennen der dort ansässigen Hühnerschar als Fans.