Unbeliebteste Hausarbeit: Fensterputzen

Fensterputzen ist die unbeliebteste Hausarbeit der Österreicherinnen und Österreicher. Auf Platz zwei liegt aber knapp dahinter das Bügeln. Das geht aus einer Umfrage des Linzer Instituts spectra hervor.

Platz eins der unbeliebtesten Hausarbeiten geht mit 32 Prozent an das Fensterputzen, so eine Umfrage des Linzer Instituts spectra. Dicht gefolgt - mit 29 Prozent - vom Bügeln. Platz drei geht an das Putzen von Bad und WC.

Am wenigsten genervt sind die Befragten vom Abwaschen und Aufräumen. Jüngere Menschen finden Hausarbeit mühsamer als ältere, außer beim Fensterputzen, da ist es anders herum. Die meisten Haushaltsmuffel sind - laut der Umfrage - Männer - 31 Prozent verweigern diese Arbeit, bei den Frauen sind es vier Prozent.