Reisetrends: Türkei holt wieder auf

Letztes Jahr noch oft von Touristen verschmäht, holt die Türkei bei den Urlaubern wieder auf. Das bemerkt der Reiseveranstalter TUI. Griechenland und Spanien seien aber weiterhin die gefragtesten Ziele der Oberösterreicher.

Die Türkei befinde sich wieder auf dem Weg in Richtung touristische Normalität, heißt es beim Reiseveranstalter TUI, der heuer auch wieder einen Antalya-Flug ab Linz im Programm hat. Unter den bestgebuchten Reiseländern liege die Türkei heuer bei dem deutschen Touristikkonzern auf Platz drei. Lisa Weddig von TUI Österreich erklärt sich das so: „Wir sehen, dass die Menschen zu trennen beginnen, welche politische Einstellung ein Land hat, und welche man selber vertritt – und dem was Urlaub bedeutet.“

Menschen schätzen Türkei als Urlaubsland

Die Türkei sei das beste Beispiel dafür, dass man die politische Einstellung nicht unterstütze, aber trotzdem das Land liebe, und die Gastfreundschaft der türkischen Hoteliers. Es werde hier die Türkei als Land mit traumhaftem Wetter und gutem Essen gesehen, so Lisa Weddig. Außerdem gebe es in der Türkei das beste Preis-Leistungsverhältnis aller Länder.

ORF

Reisebüros feiern „kleines Comeback“

Eine Umfrage habe gezeigt, dass sich weiterhin viele Menschen im Internet vorab über eine Reise informieren. Sieben von zehn Befragten geben aber an, dass sie die Reise dann letztlich doch im Reisebüro buchen. Ein Grund dafür sei das nach wie vor hohe Sicherheitsbedürfnis, so die Expertin von TUI, Lisa Weddig: „Die Krisen, die in den letzten Jahren passiert sind, führen aus meiner Sicht definitiv dazu, dass das Sicherheitsbedürfnis steigt und, dass man Fragen hat, die man beantwortet haben möchte und deswegen die Reisebüros ein kleines Comeback feiern.“

Auch Pauschalreisen sind beliebt

Das habe laut TUI auch zur Folge, dass weiterhin gerne Pauschalreisen gebucht werden. Bei Krisensituationen in einem Urlaubsland, kümmere sich der Reiseveranstalter dann - wenn nötig - auch um die Heimkehr oder Ersatzquartiere.