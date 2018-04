Führungswechsel am Linzer Flughafen

Mit Mai bekommt der Linzer Flughafen, der blue danube airport, einen neuen Direktor. Der 58-jährige Tourismusprofi Norbert Draskovits folgt Gerhard Kunesch, der mit Ende April ausscheidet.

Er war mehr als 20 Jahre lang Direktor des Linzer Flughafens in Hörsching - jetzt übergibt Gerhard Kunesch das Zepter an Norbert Draskovits, der ab 1. Mai den Posten übernimmt. Kunesch sagte bei seiner Abschieds-Pressekonferenz am Mittwoch, die Rahmenbedingungen im Passagierbereich seien für Linz, das umgeben ist von starken Flughäfen in Salzburg, München und Wien - gewiss nicht immer leicht gewesen.

„Es geht wieder bergauf“

Beim Passagieraufkommen gehe es aber wieder bergauf. Allerdings gebe es noch einen touristischen Aspekt zu berücksichtigen „denn Oberösterreich hat nicht den international bekannten Leuchtturm, wo man sagt, ‚wir müssen nach Oberösterreich, weil wir genau das sehen wollen‘“.

„Oberösterreich hat es nicht ganz so leicht“, so Kunesch.

Auf den neuen Flughafenchef kommen neue Herausforderungen zu. So fällt ja ab Herbst die London-Verbindung weg, bisher bedient durch Ryanair - für die Ersatz gesucht werden soll.

„OÖ hat Potential“

Generell glaubt der neue Flughafenchef, dass der oberösterreichische Markt Potential hat, denn positiv sei, dass der oberösterreichische Markt „der stärkste Urlaubsmarkt ist neben Wien und auch der stärkste Geschäftsreisemarkt ist“. Mit einem starken Markt im Background gebe es auch berechtigte Chancen, das Wachstum wieder dort hinzubekommen wo es einmal war.

„Ich glaube, dass sich die Airlines zu stark auf die Premierpunkte wie Wien, München, Frankfurt konzentriert haben und meine Aufgabe wird es sein, die Airlines davon zu überzeugen, dass der oberöstereichische Markt das entsprechende Potential hat, sowohl im Geschäftsreise- als auch im Urlaubsbereich.“ Draskovits war im Tourismus und bei mehreren Fluggesellschaften – zuletzt Vorstandsmitglied bei FlyNiki. Der 58-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder.