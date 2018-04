Aus für Ebenseer Sozialprojekt

Nun steht es fest - ein Sozialprojekt für ältere Menschen am Südufer des Traunsees wird Ende des Monats eingestellt. Alle Bemühungen von Geschäftsführer Stefan Enter das BIS-Mobil zu retten scheiterten.

Aufgrund eines Sparkurses gab es keine Förderungen mehr - Geld, das auch nicht an anderen Stellen aufgetrieben werden konnte, so der Geschäftsführer des Sammeltaxi-Betriebes in einer Aussendung. Auch eine Internet-Petition mit mehr als 2.000 Unterschriften konnte offensichtlich nichts bewirken.

Ende am 30. April

Zwölf ältere Langzeitarbeitslose hatten kurz vor der Pension noch eine berufliche Chance erhalten. Die Bildungszentrum Salzkammergut Gemeinnützige GmbH startete das BIS-Mobil 2017.

Zuletzt zählte das BIS-mobil 150 Stammkunden, im Schnitt werden 30 Fahrten pro Tag gebucht. Das Projekt war sogar mit dem Mobilitätspreis ausgezeichnet worden, nun muss es am 30. April beendet werden.

