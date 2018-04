Mattigtalbahn wieder befahrbar

Ab Donnerstagfrüh ist die Mattigtalbahn zwischen Mauerkirchen und Braunau wieder für Züge befahrbar. Diese für Pendler im oberen Innviertel wichtige Strecke war seit Freitag vergangener Woche unterbrochen.

Vier Güterwaggons hatten sich am Bahnhof Friedburg-Lengau selbstständig gemacht, weil ein Mitarbeiter bei Verschubarbeiten vergessen hatte, zur Sicherung einen Hemmschuh auf das Gleis zu platzieren. Die vier beladenen Waggons nahmen im abschüssigen Mattigtal in Richtung Braunau immer mehr an Fahrt auf und entgleisten kurz vor Braunau vor einer starken Linkskurve.

zurück von weiter

Gleise gebrochen

Die Kraft war so enorm, dass die Gleise brachen. Die Bergung der vier zerstörten Waggons und der geladenen Papierrollen mit einem Gesamtgewicht von 300 Tonnen ist laut ÖBB bis Donnerstagfrüh abgeschlossen und die Reparatur der Gleise beendet.

Großer Schaden

Die Schadenshöhe liegt laut ÖBB bei mehreren 100.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ried hat keine Ermittlungen aufgenommen, da es keine Verletzten gab.

Link: