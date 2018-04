Zwei Verdächtige nach Erpressung festgenommen

Ein Paar aus Wels soll einen jungen Mann überfallen, bedroht und erpresst haben. Die Polizei konnte bereits zwei Verdächtige festnehmen.

Der Überfall passierte am Samstag in der Früh. Ein Mann und eine Frau sollen einen 23-jährigen Syrier in seiner Wohnung in Wels überfallen und mit einer Pistole bedroht haben. Das Opfer gab dem Gaunerpärchen 145 Euro Bargeld. Doch die Täter wollten mehr - sie begleiteten den Mann zum Bankomat, wo dieser allerdings nur fünf Euro beheben konnte.

Ermittlungen laufen

Daraufhin forderte das Paar, dass der Syrer wöchentlich 200 Euro bezahlen muss, andernfalls werde er sterben. Doch die Polizei war schneller - nur drei Tage später konnten Kriminalisten und Cobrabeamte zwei Verdächtige festnehmen - es handelt sich um eine 23-jährige Frau und einem 33-jährigen Mann aus Wels. Laut Staatsanwaltschaft Wels werde derzeit ermittelt, ob sich Täter und Opfer gekannt haben.