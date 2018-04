Eröffnung: Landesausstellung „Die Römer in OÖ“

Oberösterreich ist im Römer-Fieber. Denn unter dem Titel „Die Rückkehr der Legion. Römisches Erbe in Oberösterreich“ gibt die OÖ. Landesausstellung mit Schaugrabungen, Originalfunden einen vielschichtigen Einblick in das Leben der Römer vor 1800 Jahren. Am Donnerstag wird sie mit einem großen Festakt um 14.00 Uhr auf dem Ennser Hauptplatz eröffnet.

Christoph Huemer

Das heutige Enns war einer der größten und wichtigsten Handels- und Militärstützpunkte an der Nordgrenze des Römischen Reichs. Seine Bedeutung erlangte Lauriacum durch die Stationierung der zweiten Italischen Legion (lat. legio II Italica). Diese errichtete hier gegen Ende des 2. Jahrhundert nach Christus das einzige Legionslager in der römischen Provinz Noricum. „Das Erfolgsgeheimnis des römischen Heeres ist sicherlich einmal die Ausbildung – es muss wirklich fürchterlich gewesen sein, wie diese Leute gedrillt wurden, dass sie alles ausführen, was man von ihnen erwartet hat“, so Reinhard Harreither, der Archäologe und wissenschaftlicher Leiter des Museums Lauriacum.

Landesausstellung

Das neu gestaltete Museum ist eines der größten Römer-Museen Mitteleuropas und das Herzstück der Landesausstellung, so Bürgermeister Franz Stefan Karlinger (SPÖ).

Enns zählte 25.000 Einwohner

Durch die Soldaten und ihr Gefolge wie Handwerker, Frauen und Kinder wuchs das kleine Straßendorf auf dem Gebiet des heutigen Enns binnen kürzester Zeit auf rund 20.000 bis 25.000 Einwohner an. Grund genug, das Nachschubwesen so weit wie möglich zu perfektionieren. Das begann bei der Organisation des Essens für 6.000 Soldaten „und ein wichtiger Punkt war immer, dass man sich darum bemüht hat in der Bewaffnung mit den Gegnern und dessen geänderter Taktik Schritt zu halten“.

Museum Lauriacum

Es war damals eine bunte Mischung aus Römern, Einheimischen und Zuwanderern aus allen Teilen des Reichs. Wobei die Römer einen völlig neuen Lebensstil nach Oberösterreich brachten. So wurden die Häuser - zumindest der Wohlhabenden - mit Fußboden und Wandheizungen erwärmt.

Austern, Purpurschnecken und Datteln

Zum Essen gab es neben Austern und Purpurschnecken, auch Datteln, Feigen sowie Oliven und Olivenöl. Und beim Trinken genoss man römischen Wein. Ganz besonders wichtig war den Römern ihre Badekultur. Die bisher größte entdeckte römische Badeanlage Oberösterreichs ist das Lagerbad des Legionslagers Lauriacum. „Wenn sie miteinander gebadet haben, war es das FKK-Bad“. Überliefert sind dabei auch Geschichten von „viel Tuchfühlung“ und davon wie versucht wurde, unsittliche Handlungen zu unterbinden, etwa durch festgelegte Zeiten wann Frauen und Männer baden dürfen, Stefan Traxler, Archäologe im Oberösterreichischen Landesmuseum.

Schlögen, Oberranna, Engelhartszell, Wels

Im Oberen Donautal wurden im Vorfeld der Landesausstellung eine kleine römische Badeanlage in Schlögen und ein römisches Kleinkastell in Oberranna bei Engelhartszell freigelegt. Die Ausgrabungen wurden mit Schutzbauten gesichert und sind als Nebenschauplätze ebenfalls Teil der OÖ. Landesausstellung. Neben Linz widmet sich auch Wels der Römerzeit. Die Vielvölkerstadt Ovilava bot den damaligen Bewohnern viel Wohnqualität. „Die Häuser hatten Fußbodenheizung, teilweise mit Mosaikfußboden, Wandmalereien – und wer es sich leisten konnte hatte auch Geschirr importiert“, sagte die Archäologin und Leiterin des Welser Stadtmuseum „Minoriten“ Renate Miglbauer im Gespräch mit dem ORF OÖ.

OÖ. Landesmuseum

Neben eindrucksvollen Originalfunden bietet die Oberösterreichische Landesausstellung auch die Möglichkeit mit einer App in virtuelle Welten einzutauchen. An den Hotspots der Antike wird so das Erbe der Römer interaktiv und spielerisch lebendig und erlebbar.

Ausstellungen bleiben in vollem Umfang erhalten

Neu ist, dass erstmals alle Ausstellungen in vollem Umfang erhalten bleiben, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): „Wir investieren hier viel Geld, diesmal rund 11,5 Millionen Euro, zu Recht. Aber das ist natürlich noch mehr rechtfertigbar, wenn ich dadurch auch Bleibendes schaffe, womit man sich auch später im Unterricht oder auch einfach als Interessierter auseinandersetzen kann.“

