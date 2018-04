Linz: Viele Festnahmen bei Drogenkontrollen

Im Stadtgebiet von Linz hat die Polizei am Dienstag Kontrollen mit Schwerpunkt Drogen durchgeführt. Insgesamt 19 Personen wurden angezeigt beziehungsweise festgenommen – ein „voller Erfolg“ aus Sicht des Stadtpolizeikommandos.

Von 10.30 bis 20.00 Uhr waren die Beamten unterwegs und prüften besonders an den bekannten Umschlagplätzen verdächtige Personen. Sechs kamen wegen Drogenhandels an öffentlichen Plätzen in Haft, einer wurde angezeigt. Zehn Konsumenten wurden wegen Erwerb oder Besitz von Suchtgift angezeigt.

Drogenbesteck und Suchtgift beschlagnahmt

Die Polizisten beschlagnahmten Cannabiskraut, Drogenbesteck und gut 500 Euro, die aus Suchtgiftgeschäften stammen, so die Angaben der Befragten. Damit nicht genug: zwei Personen wurden aufgegriffen, weil gegen den einen ein Haftbefehl eines Landesgerichts vorlag, gegen einen anderen gab es eine Fahndung wegen Einbruchsdiebstahls.

Rund um die kontrollierten Plätze soll es in wenigen Wochen sogenannte Schutzzonen geben, die von der Polizei verordnet und auch kontrolliert werden. In diesen Schutzzonen reicht dann schon der Verdacht einer strafbaren Handlung, um Personen wegweisen zu können. Vor allem gehe es dabei eben um den Drogenhandel, so die Polizei.