Sohn nach Gefängnisausbruch in Haft

Die Flucht eines Häftlings aus dem Rieder Krankenhaus bringt nun auch seinen Sohn ins Gefängnis. Der 26-Jährige hatte seinem Vater bei dem lange geplanten Ausbruch geholfen. Für die beiden ging aber letztlich alles schief.

Der 43-jährige Vater war im Februar vom Gefängnis ins Spital verlegt worden. Er hatte einen Nasen- und Jochbeinbruch, den er sich möglicherweise selbst zugefügt hatte. Im Krankenhaus Schärding kam er in eine geschlossene Station. Dort erbrach er sich, woraufhin der Justizwachebeamte das vergitterte Fenster öffnete, um Frischluft hereinzulassen.

Neun Meter in die Tiefe gesprungen

Genau darauf hatte der 43-Jährige gewartet: Er sprang aus dem Fenster neun Meter in die Tiefe, wo bereits sein Sohn mit dem Fluchtauto wartete. Der Wagen konnte später gestoppt werden, doch es war nur noch der 26-jährige Sohn darin. Der Vater war bereits vorher ausgestiegen. Wochen später wurde der geflohene Sträfling in Vorarlberg bei Verwandten gestellt und ist nun wieder in Haft.

Auch für Drogenhandel verurteilt

Für die Fluchthilfe ist nun sein Sohn am Landesgericht Ried verurteilt worden - aber auch für Drogenhandel. Der 26-Jährige soll Kokain und Marihuana verkauft haben. Das Urteil - xxx Jahre Haft - ist noch nicht rechtskräftig.