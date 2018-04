Karten für CL-Halbfinale suchen Besitzer

Vier Karten für das Semifinale der Champions League am Mittwoch sind Montagabend in Linz auf dem Gehsteig gefunden worden. Der Fußballfan, der die Tickets verloren hat, hat aber sehr gute Chancen, sie wiederzubekommen.

Am Mittwochabend ist es soweit: Bayern München wird in der Allianz Arena gegen Real Madrid um den Einzug in das Finale der Champions League spielen. Eine von Fußballfans mit Spannung erwartete Begegnung, das Münchener Stadion ist beinahe ausverkauft, die wenigen Restkarten werden ab etwa 370 Euro gehandelt.

APA/dpa/Oliver Acker

Vier Karten für das Spiel hat der Geschäftsführer des Linzer Diakonissenkrankenhauses Montagabend auf dem Gehsteig beim Graben in Linz gefunden. Man kann sich gut vorstellen, dass irgendwo in Oberösterreich ein verzweifelter Fußballfan genau diese Karten sucht. Der unglückliche Verlierer hat aber sehr gute Chancen, doch noch an seine Karten zu kommen.

Karten liegen zum Abholen bereit

Die vier verlorenen Champions League-Tickets liegen ab Dienstag 12.00 Uhr bei der Rezeption des Diakonissenkrankenhauses in Linz zum Abholen bereit. Nachdem der Namen des Käufers bekannt ist, werden die Tickets natürlich auch nur an den ursprünglichen Besitzer herausgegeben.

Alle anderen haben aber die Chance, die Liveübertragung des Spiels am Mittwoch ab 20.15 Uhr in ORF 1 sehen.

