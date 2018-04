Raubüberfall in Volkshochschule

Am späten Montagabend ist in der Volkshochschule in Braunau ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden. Die Sondereinheit Cobra war im Einsatz, um den Täter in dem Gebäude zu finden. Bisher konnte er nicht gefasst werden.

Gegen 22.00 Uhr betrat der Unbekannte das Gebäude der Volkshochschule Braunau. In einem Kursraum traf er auf drei Frauen, die er mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte. Er erbeutete einen Rucksack und ein Handy. Nachdem der Täter den Kursraum verlassen hatte, riefen die Frauen riefen die Polizei.

Pressefoto Scharinger

Weil vorerst nicht klar war, ob der Räuber das Gebäude tatsächlich wieder verlassen hatte, wurde die Einsatzgruppe Cobra alarmiert. Die Spezialeinheit durchsuchte die Volkshochschule, konnte aber keine Spur mehr von dem Täter finden.

Pressefoto Scharinger

Eine Beschreibung des Räubers liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen laufen.