Weiter Suche nach nach vermisstem Taucher

Frühestens am Dienstag kann die Suche nach einem im Attersee vermissten Taucher wieder aufgenommen werden. Denn in den letzten Tagen war der See zu unruhig für eine Suche mit einer Kamera.

Der 41-jährige Russe wird seit Freitag vermisst, er wollte in Steinbach am Attersee mit einem Unterwasser-Scooter alleine bis in eine Tiefe von 100 Metern tauchen, ist seither aber verschwunden. Feuerwehrtaucher suchten bisher erfolglos nach dem Russen.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Wegen der Suche gilt für den Tauchplatz „Ofen“ derzeit ein behördlich verordnetes Tauchverbot.

