Neuer Schutz für Fledermauskolonie

Unter einem sanierten Dach findet eine große Fledermauskolonie in Frankenburg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) jetzt Unterschlupf. Seit vielen Jahren leben am Dachboden des Schlosses Frein Hunderte Fledermäuse.

Das Dach des Schlosses musste dringend repariert werden, bevor die Jungen geboren werden. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten so gut wie abgeschlossen.

Großes Mausohr oder Kirchenfledermaus

Bei den Fledermäusen handelt es sich um Hunderte Exemplare des sogenannten Großen Mausohrs, auch bekannt als typische Kirchenfledermaus, mit einer Flügelspannweite von 40 cm, sie gilt als die größte heimische Kirchenfledermaus. Die Tiere überwintern in Höhlen oder Stollen und kehren jetzt in ihre Sommerquartiere zurück, wo die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen.

Erste Weibchen hängen schon wieder

Ihre gewohnte Kinderstube am Dachboden im Schloß Frein in Frankenburg am Hausruck musste aber dringend repariert werden. Die Arbeiten konnten vor kurzem so gut wie fertiggestellt werden, das Dach ist wieder dicht.

Rechtzeitig bevor die Jungen geboren werden, ist eine der größten Fledermaus-Wochenstuben Oberösterreichs fertiggestellt, die ersten Weibchen hängen wieder am selben Platz wie im Vorjahr, so Josef Wadl vom Naturschutzbund OÖ.

Dachboden wird zu Fledermauskinderstube

600 bis 800 Mausohrweibchen werden in den nächsten Wochen am Dachboden ihre Jungen gebären und großziehen. Damit wird der sanierte Dachboden des Schlosses im Sommer zu einer riesigen Kinderstube für den Fledermausnachwuchs.

