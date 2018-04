Jungtiere mit Freiheitsdrang im Mühlviertel

Im Mühlviertel scheint der Frühling bei den Jungtieren besonderen Freiheitsdrang auszulösen. Am Montag wurden in den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung drei Kälber und ein Schaf vermisst.

Es scheint die Zeit der Wanderschaft für Jungtiere zu sein. Drei Kälber und ein Schaf haben ihre gewohnte Umgebung verlassen und sich auf Wanderschaft begeben. In Lembach im Mühlkreis wird seit den Morgenstunden ein entlaufenes Kamerunschaf gesucht. In Niederwaldkirchen, ebenfalls im Bezirk Rohrbach, ist in der Früh ein braun-weiß geflecktes Kalb davongelaufen. Und in Sonnberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) werden bereits seit dem vergangenen Mittwoch zwei Kälber vermisst.

pixabay/Pezibear

Die erst ein halbes Jahr alten Tiere waren frisch auf den Hof geliefert worden und liefen sofort davon. Deshalb fehlt ihnen auch völlig die Orientierung. Zuletzt wurden sie am Samstag bei Zwettl an der Rodl gesehen, seither fehlt jede Spur von ihnen.

Vier Jungstiere auf dem Weg nach Tschechien

Einzig jene vier Jungstiere, die Sonntagnachmittag in Afiesl (Bezirk Rohrbach) teils bis zur tschechischen Grenze gelaufen sind, konnten nach zwei Stunden Freiheit wieder eingefangen werden.