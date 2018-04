Tödlicher Motorradunfall am Pötschenpass

Eine Serie von Motorradunfällen hat am Sonntag die Einsatzkräfte beschäftigt. Auf dem Pötschenpass kam ein Mann ums Leben. In Ampflwang musste eine junge Frau reanimiert werden. In Bad Ischl konnte sich ein Motorradfahrer gerade noch retten.

Vor dem Unfall auf dem Pötschenpass war ein 27-jähriger Goiserer laut Polizei deutlich zu schnell unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte gegen eine Leitschiene. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

FF Bad Ischl

Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte ins Weißenbachtal gerufen. Dort war ein 25-jähriger Ischler mit seinem Motorrad zwischen eine Leitschiene und eine Felswand geraten. Der Biker konnte gerade noch rechtzeitig abspringen, bevor sein Motorrad 30 Meter in die Tiefe stürzte. Der Mann dürfte den Unfall glimpflich überstanden haben.

Schwerer Sturz in Ampflwang

In Ampflwang hingegen musste eine 27-jährige Deutsche nach einem Motorradunfall reanimiert werden. Die Frau war auf der B143 gestürzt und gegen die Leitschiene geprallt. Sie wurde in das Vöcklabrucker Spital eingeliefert.