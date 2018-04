Reaktionen auf Salzburger Wahlergebnis

Die ÖVP gewinnt deutlich, auch die FPÖ freut sich über Stimmenzuwachs, SPÖ und Grüne verlieren deutlich, so das Ergebnis der Landtagswahlen in Salzburg. Für LH Thomas Stelzer (ÖVP) ist das Ergebnis „sehr, sehr erfreulich“.

Die Zugewinne der ÖVP seien schon im Vorfeld „allen klar“ gewesen, der Zuwachs zeige aber auch „was konsequente Arbeit bringt und dass diese von der Bevölkerung geschätzt wird“, so der Landeshauptmann im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

Zufriedenheit bei ÖVP und FPÖ

Zufriedenheit auch bei der FPÖ. Parteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner spricht von einem „schönen, respektablen Ergebnis, vor allem weil Svazek als Newcomerin ein besseres Ergebnis erreicht hat als ihre Vorgänger“.

Enttäuschung bei SPÖ und Grünen

Enttäuschung dagegen bei der SPÖ. Oberösterreichs Parteivorsitzende Landesrätin Birgit Gerstofer sagte im ORF-Interview: „Es geht jetzt um den zweiten Platz. Ich hoffe, dass das so bleibt und wir deutlich vor der FPÖ liegen.“

Die Grünen hätten alles verloren, was bei der Wahl im Jahr 2013 gewonnen wurde, so Landessprecherin Maria Buchmayr: „Man muss sich schon vor Augen halten, unter welchen außergewöhnlichen Bedingungen dieses letzte Wahlergebnis der Salzburger Grünen zustande kam. Da gab es im Land Salzburg einen ausgewachsenen Finanzskandal.“ Vor diesem Hintergrund sei das Wahlergebnis vom Sonntag ein „durchaus passabler Erfolg“, so Buchmayr, letztendlich hätten die Grünen das zweitbeste Ergebnis seit ihrem Bestehen erreicht.

