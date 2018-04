Terrorismusverdacht: IS-Prozess in Steyr

Wegen Terrorismusverdachts steht am Montag ein Angeklagter in Steyr vor Gericht. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, er habe sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die Vorwürfe reichen zurück ins Jahr 2013: Damals soll der 52-jährige Angeklagte dem IS beigetreten sein, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Steyr. Außerdem soll der Mann auf seiner Facebook-Seite ein Video veröffentlicht haben, das den Namen „Ein Gedicht über den Dschihad“ trägt.

Video mit IS-Flagge

In diesem Video soll ein Reiter mit dem Namen eines IS-Anführers zu sehen sein, der eine IS-Flagge hält. In dem Video sollen auch mehrere bewaffnete IS-Anhänger auftreten, die den Märtyrertod verherrlichen sollen.

fotokerschi.at

Die Anklagebehörde wirft dem 52-Jährigen auch das Verbrechen der kriminellen Organisation vor. Im Falle eines Schuldspruchs drohen dem Mann wegen des Hauptanklagepunkts, der terroristischen Vereinigung, ein bis zehn Jahre Haft.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen am Landesgericht Steyr sind wegen des brisanten Prozesses am Montag dementsprechend streng: Filmen und Fotografieren ist im gesamten Gebäude verboten.