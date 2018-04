Champagner gestohlen und Detektiv verprügelt

Nachdem er zwei Flaschen Champagner gestohlen hatte, hat ein Ladendieb in Pasching einen Detektiv verletzt. Der Mitarbeiter des Einkaufscenters hatte den 30-jährigen Slowaken gestellt und wurde von ihm verprügelt.

Der 30-Jährige hatte die beiden teuren Champagnerflaschen in einer Tasche versteckt und wollte gerade das Geschäft verlassen - ohne zu bezahlen. Ein Kaufhausdetektiv hatte den Diebstahl beobachtet und blieb dem 30-Jährigen auf den Fersen. Als der Slowake den Detektiv bemerkte, ließ er die Tasche mit dem Champagner fallen und lief davon.

Mehrmals mit Faust geschlagen

Der Detektiv rannte hinterher und konnte den Dieb bei einer Drehtür stellen. Dabei kam es zu einer Prügelei und der Slowake schlug dem Detektiv mehrfach mit der Faust gegen Gesicht und Kopf.

APA/Neubauer

Trotz dieser Attacke gelang es dem Detektiv, den 30-Jährigen am Boden zu fixieren und ihn so bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Ladendieb wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Der Kaufhausermittler musste verletzt ins Spital.