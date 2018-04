AMS: Jeder vierte Asylberechtigte fand Job

Die Integration von Asylberechtigten am Arbeitsmarkt funktioniere „besser als erwartet“, sagt Integrations-Landesrat Rudi Anschober (Grüne): Fast jeder vierte Asylberechtigte, der sich im Vorjahr beim AMS gemeldet hatte, habe einen Job gefunden.

Insgesamt konnten so mehr als 1.700 Asylberechtigte vermittelt werden. Das sagte Landesrat Anschober gemeinsam mit der stellvertretenden Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Iris Schmidt. Auch frühzeitige Integrationsmaßnahmen - wie etwa flächendeckende Deutschkurse - würden jetzt schon greifen: „Die Personen kommen mit einer gewissen Basiskenntnis an Deutsch, auf die man gut aufbauen kann“, so Schmidt.

Talenteentwicklung

Anschober kritisiert, dass Deutschkurse seit Jahreswechsel nur mehr für Asylberechtige und nicht mehr für Asylwerber, angeboten werden. So gehe wertvolle Zeit verloren, vor allem, weil Verfahren oft sehr lange dauern würden. Wer noch im Verfahren ist, darf in Österreich nur in Ausnahmefällen arbeiten. In Oberösterreich sind das laut Anschober mehr als 1.000 Menschen, unter anderem Lehrlinge in Mangelberufen.

