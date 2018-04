23-Jähriger bei Sturz von Balkon gestorben

Zu einem tragischen Unfall ist es Samstagfrüh in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) gekommen: Ein 23-Jähriger stürzte so unglücklich von einem Balkon im ersten Stock, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Warum der 23-Jährige gegen 7.00 Uhr von dem Balkon seines Freundes gestürzt war, ist unklar. Laut Polizei fiel der junge Mann aus Roitham mit dem Kopf auf die Straße.

Auch die sofortige Reanimation konnte den 23-Jährigen nicht mehr retten: Er verstarb noch an der Unfallstelle. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.