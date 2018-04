Flucht vor Polizei: 20-Jähriger sprang in Salzach

Auf der Flucht vor der bayerischen Polizei ist ein 20-Jähriger über die Salzach nach Österreich geschwommen. Der amtsbekannte junge Mann hatte sich mit einem Sprung in den Fluss einer Kontrolle entziehen wollen.

Der 20-Jährige wurde am Freitagnachmittag im bayerischen Burghausen wegen einer Drogenkontrolle festgehalten. Noch während der junge amtsbekannte Mann kontrolliert wurde, lief er davon. Die Polizisten versuchten noch, ihn mit einem Pfefferspray aufzuhalten. Um zu entkommen, sprang der 20-Jährige dann in die 15 Grad kalte Salzach und wollte nach Hochburg-Ach in Österreich schwimmen.

Polizei wartete schon

Allerdings dauerte die Überquerung der Salzach doch etwas länger als der junge Mann vermutet hatte. Am anderen Ufer warteten bereits österreichische und bayerische Polizisten gemeinsam auf den Flüchtenden. Der 20-Jährige hatte bei seiner Salzach-Durchschwimmung Verletzungen erlitten und musste erst einmal vom Roten Kreuz versorgt werden. Danach wurde er ins Krankenhaus Burghausen eingeliefert.

Als Grund für seine Flucht vermutet die Polizei, dass der 20-Jährige Drogen bei sich gehabt hatte. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.