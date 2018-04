Suche nach vermisstem Taucher im Attersee

Am Freitagnachmittag ist am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) eine Suchaktion nach einem Taucher angelaufen. Mehrere Suchmannschaften suchen derzeit den See ab.

Gegen 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, dass im Gebiet von Steinbach am Attersee ein Taucher vermisst wird.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Beim Aufstieg soll die vermisste Person hinter ihrer Gruppe - es soll sich um Urlauber aus dem Ausland handeln - zurück geblieben sein, so die ersten Informationen der Feuerwehr.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Polizei und zwei Feuerwehren, sowie eine Tauchergruppe sind im Einsatz. Details zu dem Einsatz waren vorerst nicht bekannt.