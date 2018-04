Kinderbücher: Von Bären, Bäuchen und Bananen

Starke Lebenszeichen setzen oberösterreichische Autoren und Illustratoren in Sachen liebenswertes Kinderbuch. Zum „Welttag des Buches“ stellen wir aktuelle Werke zum Vorlesen, Blättern und Schmökern vor.

Kongeniale Gespanne aus Autoren und Illustratoren machen sie möglich: die grandiose Welt der Kinderbücher. Durch Sprachwitz und grafische Gestaltung werden viele der Publikationen zu kleinen Kunstwerken. Eine ganze Palette ebenso fröhlicher wie gescheiter Kinderbücher warten auf die Erkundung durch junge Leser und ihre Vorleser. Besonders gemeinsame Lesestunden mit Kuschelfaktor haben Mehrwert in jeder Hinsicht.

Susi Schimmel – Vom Verfaulen und Vergammeln

Selbst ungewöhnliche Themen eignen sich perfekt für ein Kinderbuch: Wie Bananen, Jausenbrote und Käsespezialitäten stilvoll verschimmeln und was dabei in den Schimmelpilzen vorgeht, ist im Buch „Susi Schimmel – Vom Verfaulen und Vergammeln“ farbenfroh und gut erklärt. Die bereits mehrfach prämierte, im Mühlviertel lebende Grafikerin Leonora Leitl wird in ihrem jüngsten Werk nun auch selbst zur Autorin und fasst den illustren Bogen der Pilzgesellschaft vom Schimmel in ägyptischen Grabkammern bis zum Pinselschimmel auf dem Camembert in einleuchtende Worte. Gleich auf den Anfangsseiten erfahren übrigens das berühmte „Gramastettner Krapferl“ und die „Linzer Augen“ eine zeichnerische Würdigung.

Babybauch und Windelwunder

Familienzuwachs kündigt sich an. Für alle ein Grund zur Freude – für Kinder allerdings nicht immer ganz einfach zu verstehen. Was hat Mamas dicker Bauch mit dem kleinen Wesen zu tun, das bald zur Welt kommen soll? Manchmal hilft ein Buch, damit der lange Weg vom Ultraschallbild übers Kinderbett-Bauen bis zum gemeinsamen Kuscheln mit dem neuen Geschwisterchen überhaupt erst vorstellbar wird. Im Pappbilderbuch „Babybauch und Windelwunder“ werden aus drei Menschen plötzlich vier, und das Glück ist schließlich groß.

Die in Linz geborene Autorin Sarah Michaela Orlovsky wurde unter anderem 2016 für ihren Jugendroman „ich #wasimmerdasauchheißenmag“ mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet.

Letzte Nacht

Elisabeth Führlinger lebt als Ergotherapeutin in Linz und arbeitet mit Kindern. Illustrator Franz Suess wurde 2017 mit dem Romulus-Candea-Preis ausgezeichnet. Gemeinsam erzählen sie in „Letzte Nacht“ eine berührende Geschichte um einen in Not geratenen Himmelskörper und um den Wert von Freundschaft.

Wenn die letzten Sommertage anbrechen, rechnet man durchaus mit weniger Sonnenschein. Als die Sonne eines Morgens aber nicht mehr wie gewohnt über dem Meer aufgeht, tut sich für zwei Freunde - einer davon Mensch, einer Hase - ein Rätsel auf. Sie wollen es nicht bei der verlorenen Sonne belassen und machen sich im Dunkel gemeinsam zur Rettung auf. Tatsächlich hat die Sonne Hilfe bitter nötig, und die langen Zähne des Hasen helfen dabei, sie aus ihrem kühlen Gefängnis zu befreien.

„Kurt, der Bär, ist viel zu ...! Lustige Tiergedichte für kleine Poeten“

Für ein Gedicht ist man nie zu jung. Der Leiter der Galerie der Stadt Wels, Günter Mayer alias peng, traut seiner jungen Leserschaft das Reimen zu und verfasst lustige Tiergedichte für kleine Poeten. Die Tierreime rund um Bär, Wolf und Krokodil sind so gestaltet, dass sie vom Leser mit nur einem Wort vervollständigt werden müssen. Eine Herausforderung, die aufgrund der jeweiligen Zeichnung gut zu meistern ist und sich dann zum Beispiel so anhört: „Roland, der Wolf, steht im Wald und spielt …. Golf!“ Oder: „Mathilde, die Schlange, ist nicht kurz, sondern … lange“.

