Dramatische Hunderettung in Linz

In Linz ist ein Paar in höchste Gefahr geraten, um seinen Hund zu retten. Der Vierbeiner war in den Werkskanal Jauckerbach gestürzt. Seine Besitzer sprangen hinterher und wurden zum Kraftwerk Kleinmünchen abgetrieben.

Die 28-jährige Linzerin und ihr 33-jähriger Partner waren Donnerstagabend gemeinsam mit ihrem Hund entlang des Jauckerbaches spazieren gegangen. Plötzlich schlüpfte der Vierbeiner durch ein Loch im Zaun und stürzte in den Werkskanal. Sein Herrchen sprang hinterher, um den Hund zu retten. Seine Partnerin kletterte ebenfalls über den Zaun, verlor auf dem schrägen Beton den Halt und stürzte ins Wasser.

Nach 200 Metern ans Ufer geschafft

Menschen und Hund wurden von der Strömung erfasst und Richtung Kraftwerk Kleinmünchen abgetrieben. Nach mehr als 200 Metern schafften es die beiden noch vor der Wehrmauer ans betonierte Ufer. Der 33-Jährige zog seine Partnerin und den Hund an Land. Beide Personen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden. Erst vor wenigen Wochen ist eine Hundebesitzerin bei einem ähnlichen Rettungsversuch in der Traun ertrunken.