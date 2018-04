Verkaufskonzepte für die Forschung

Ein Gebäude, dass auf dem Geländes der Kepleruni in Linz entsteht, soll ein Herzstück für die Forschung der Zukunft werden. Im künftigen Linzer Institut für Technologie (LIT) sollen Verkaufskonzepte für die Forschung entwickelt werden.

8.000 Quadratmeter wurden Südwesten des Campus für das LIT abgesteckt. Holz und Beton sollen die vorrangig verwendeten Baumaterialien sein, so Architekt Peter Riepl. Wichtiger als die technischen Daten des Gebäudes ist aber sein Zweck. Es geht um eine noch bessere Verbindung zwischen Forschung auf der Uni und die Umsetzung in der Wirtschaft.

Riepl Riepl Architekten

Forschung und Wirtschaft arbeiten gemeinsam

Dort sollen in einer Fabrik der Zukunft Forschung und Wirtschaft miteinander verbunden werden. Auch weil Forscher, Studenten und Experten aus der Wirtschaft gemeinsam arbeiten werden, kündigte Universitätsrektor Meinhard Lukas an. Dementsprechend beteiligte sich die Wirtschaft nicht nur an den Baukosten sondern danach auch an den Kosten für die Forschungslabors.

Riepl Riepl Architekten

Probierfeld für Verkaufskonzepte

Geld kommt auch von der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich. In einem Jahr soll das LIT in Betrieb gehen. Neben einer großen Maschinenhalle und Forschungsarbeitsplätze wird es auch einen Supermarkt beherbergen. , praktisch Verkaufskonzepte ausprobiert werden. Kosten wird die Fabrik der Zukunft samt Forschungseinrichtung 25,2 Millionen Euro.