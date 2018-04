Tocotronic beim Stream-Festival in Linz

Zwei neue Festivals warten im Frühsommer auf das Publikum in Oberösterreich. In Traun geht erstmals ein Flamenco-Festival über die Bühne, und in Linz startet mit „Stream“ das neue Linzfest, mit dabei die Erfolgsband „Tocotronic“.

Mit 60 Programmpunkten - darunter zwölf Live-Konzerte - verwandelt sich die Donaupromenade Urfahr drei Tage lang in das musikalische Zentrum des neuen Stream-Festivals. Absoluter Höhepunkt ist der Auftritt der Hamburger Band „Tocotronic“, die mit ihrem aktuellen Album auf Platz eins der Charts gelandet sind.

APA/Oczeret

Kooperation mit oberösterreichischer Kulturszene

Neben den internationalen Stars freut sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) auch über die Zusammenarbeit mit der heimischen Kulturszene. Bespielt werden zahlreiche Orte, die sich vom Festivalgelände rund um das Ars Electronica Center in Urfahr bis über die Donau ins Stadtzentrum erstrecken. Die Premiere des neuen Festivals „Stream“ ist am 31. Mai.

Sechs Tage Flamenco in Traun

Mit Flamenco dreht sich in Traun alles um weitaus traditionellere Rhythmen. Im Kultur.Park.Traun wird den energiegeladenen sowie kraftvollen Tanzeinlagen nationaler sowie internationaler Größen ein eigenes sechstägiges Festival gewidmet. Start ist knapp zwei Wochen nach dem neuen Linzfest - am 11. Juni.

