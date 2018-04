Ideen für neue Frauenstrategie gesammelt

Für die Frauenstrategie des Landes Oberösterreich wurden tausende Ideen und Vorschläge gesammelt. Wie die Ziele dieses Programms auch praktisch umgesetzt werden können, ist bei einer Diskussion im Bildungshaus St. Magdalena besprochen worden.

In monatelangen Vorarbeiten haben sich Vertreterinnen aller Parteien auf die Frauenstrategie geeinigt. Das gemeinsame Ziel ist die Gleichstellung der Frau in allen Bereichen bis zum Jahr 2030. Ein Schulterschluss, der auch bundesweit Schule machen könnte, wie Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) am Mittwoch bei der Eröffnung hervorhob: „Starke Frauen, starkes Land ist, finde ich, eine großartige Strategie und da kann man sich durchaus etwas abschauen, weil die Frauen in Oberösterreich über die Fraktionen hinweg solidarisch dieses Paket verabschiedet haben“.

ORF

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

Die auf dem Podium vertretenen Landtagsabgeordneten, Martina Pühringer (ÖVP), Anita Neubauer (FPÖ), Gerda Weichsler-Hauer (SPÖ) und Ulrike Schwarz (Grüne) waren sich mit der Ministerin einig, dass das erste Ziel gleicher Lohn für gleiche Arbeit sein muss.

Insgesamt 22 große Ziele, die in den nächsten zwölf Jahren erreicht werden sollen, hat man sich in der Frauenstrategie gesteckt. Frauenlandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) will jetzt alles daran setzen, dass die Frauen nicht noch einmal 100 Jahre auf die Verwirklichung warten müssen.