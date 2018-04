Euro-Bus macht in Linz Station

Wer noch Schilling-Scheine Zuhause hat, hat am Donnerstag die Möglichkeit, diese in Linz kostenlos umzutauschen. Für manche Scheine ist es sogar die letzte Chance.

Die 500-Schilling-Banknoten Otto Wagner und die 1.000 Schilling-Banknote Erwin Schrödinger werden nur mehr bis Freitag gegen Euro getauscht.

600.000 500-Schilling-Scheine Otto Wagner

In Schubläden, Kästen oder in alten Sparbüchern versteckt sich vielleicht noch der eine oder andere vergessene Schilling-Schein. Laut Österreichischer Nationalbank gibt es noch mehr als 600.000 500 Schilling-Scheine Otto Wagner und mehr als eine Million Stück der 1.000 Schilling-Banknote Erwin Schrödinger.

Der Gegenwert liegt bei rund 108,5 Millionen Euro. Diese beiden Banknoten können nur mehr bis Freitag umgetauscht werden. Dann verlieren sie den Wert.

Noch 8,6 Milliarden Schilling-Bestände

Jene Schilling-Banknoten und Münzen, die der letzten Schilling-Serie angehören, können laut Nationalbank ohne zeitliches Limit getauscht werden. In Summe belaufen sich die ruhenden Schilling-Bestände auf etwa 8,6 Milliarden Schilling, das entspricht fast 617 Millionen Euro.

Ab 9.00 Uhr am Linzer Hauptplatz

Wer seine Schilling-Scheine und Münzen wieder zu barer Münze machen will, kann das am Donnerstag in Linz machen. Ab 9.00 Uhr macht der Euro-Bus auf dem Linzer Hauptplatz Station. Die Öffnungzeiten des Busses: von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 18.00 Uhr.

