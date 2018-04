Zehn Jahre Tanzfabrik „RedSapata“

Tanzen fördert die mentale und körperliche Gesundheit und macht glücklich, zeigen Studien. In Linz hat der Tanz seit zehn Jahren einen fixen Platz. Durchschnittlich 200 Tanzbegeisterte besuchen pro Woche die Tanzfabrik „RedSapata“.

Wer einmal vom Tanzvirus erfasst wurde, der weiß: „Tanzen ist die Poesie der Beine.“ Seit zehn Jahren ist RedSapata bemüht, den zeitgenössischen Tanz als „erlernbares Werkzeug“ zu vermitteln. 250 national und internationale Projekte sind seitdem über die sprichwörtliche Bühne gegangen.

Tag der offenen Tür am Welttanztag

Die Tanzschule, die zuerst am Linzer Hauptplatz beheimatet war und vor einiger Zeit ihr Hauptquartier in der Linzer Tabakfabrik bezogen hat, hat sich mittlerweile einen Namen gemacht. Passend zum Welttanztag am 29. April wird das runde Jubiläum mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert.

„Tanzoptikum“ im Musiktheater

Für die ganz jungen Talente gibt es übrigens die OÖ Tanzakademie. Der Nachwuchs stellt sich am kommenden Donnerstag mit der Produktion „Tanzoptikum“ im Musiktheater vor.

