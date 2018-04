Internationalen Drogenring gesprengt

In einer bundesweiten Polizeiaktion ist ein internationaler Drogenring gesprengt worden. Ein führendes Mitglied und ein Kurier wurden im Innviertel festgenommen. Die Polizei konnte 160 Kilogramm Rauschgift sicherstellen.

Bereits seit drei Jahren hatten die Suchtgiftermittler die serbische Drogenbande im Visier. Die Rauschgifthändler waren nicht nur in Österreich tätig geworden, sondern auch in der Schweiz. Als im Kanton St. Gallen mehrere Heroinhändler festgenommen wurden, kamen die Ermittlungen ins Rollen. Dabei gelang es, einige der Hintermänner in Serbien zu enttarnen.

Heroin und Marihuana geschmuggelt

Die Schweiz, Österreich und Serbien bildeten daraufhin eine gemeinsame Ermittlergruppe, die sich dem Hauptverdächtigen an die Fersen heftete. Wie sich herausstellte, hatte die Bande einen groß angelegten Schmuggel von Heroin und Marihuana vom Balkan in die EU und in die Schweiz aufgezogen.

Erste Festnahmewelle im Oktober

Im Oktober kam es zu einer ersten, größeren Festnahmewelle. Dabei wurde ein führendes Mitglied der Bande in Andorf (Bezirk Schärding) gefasst. Auch ein Dealer ging den Beamten dort ins Netz. Inzwischen sind insgesamt 54 Bandenmitglieder festgenommen worden. Die Polizei konnte zudem Rauschgift im Straßenverkaufswert von 1,3 Millionen Euro, Schusswaffen, Datenträger und Bargeld sicherstellen.