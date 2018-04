Schummelnde Schüler müssen putzen

Als Strafe für eine große Schummelei an der HAK Steyr müssen mehrere ertappte Schüler jetzt in der Innenstadt putzen. Die Jugendlichen waren erwischt worden, weil sie plötzlich und unerwartet nur Einser geschrieben hatten.

In der Folge kam auf, dass sich die Schüler Zugang zu Lehrercomputern verschafft und dort die Aufgaben für drei Schularbeiten ausgespäht hatten. In der Folge wurde die Polizei eingeschaltet. Die ertappten Schüler zeigten sich einsichtig und werden Mittwochvormittag an einer groß angelegten Putzaktion im Steyrer Stadtteil Tabor teilnehmen.

„Einser“ wurden annulliert

Die erschummelten Einser wurden übrigens annulliert, die Schularbeiten mussten nachgeholt werden. Dabei sollen die ehrlich erkämpften Noten gar nicht so schlecht ausgefallen sein, wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten.