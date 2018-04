Polizistin in Linz niedergeschlagen

In Linz hat ein 27-Jähriger eine Polizistin k.o. geschlagen und so schwer verletzt, dass sie auf der Intensivstation behandelt werden muss. Bei dem Vorfall in der Linzer Innenstadt wurden außerdem vier weitere Beamte verletzt.

Diese hatten versucht, den vor der Polizeistation in der Linzer Bürgerstraße tobenden Mann zu beruhigen. Zwischen dem 27-Jährigen und dessen Lebensgefährtin war am Sonntagnachmittag direkt vor der Polizeistation ein derartig heftiger und lautstarker Streit entbrannt, dass Polizisten ins Freie kamen, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei kam es laut Polizei zu einer Rangelei, bei der bereits zwei Beamte verletzt wurden. Der tobende 27-Jährige konnte auch mit Pfefferspray nicht gebändigt werden.

Polizistin mit Faustschlag niedergestreckt

Als weitere Polizisten ihren Kollegen zu Hilfe kamen, riss sich der Mann los und flüchtete. Eine Polizistin, die ihm dabei im Weg stand, streckte er ohne Vorwarnung mit einem Faustschlag nieder. Die Frau fiel bewusstlos und schwer verletzt zu Boden. Erst als weitere Polizisten aus der Inspektion kamen, gelang es ihnen, den vor Wut Rasenden zu fixieren und festzunehmen. Der 27-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

Insgesamt wurden fünf Polizisten verletzt

Die k.o. geschlagene Polizistin dagegen musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus und wird dort auf der Intensivstation behandelt. Laut Auskunft der Polizei ist der Gesundheitszustand der Frau inzwischen stabil. Insgesamt wurden bei dem Vorfall fünf Polizistinnen und Polizisten verletzt.