Festnahme nach Messerattacke

Ein 37-Jähriger, der im Oktober des Vorjahres in Wels versucht haben soll, seine Ex-Freundin mit einem Messer zu töten, ist am Sonntag in Traun festgenommen worden. Er hatte sich zwischenzeitlich nach Bosnien-Herzegowina abgesetzt.

Nun konnte der Verdächtige von Zielfahndern aufgespürt werden. Der Mann soll seine ehemalige Freundin auf der Straße mit einem Messer attackiert und von hinten auf sie eingestochen haben. Die Frau überlebte schwer verletzt. Nach der Tat flüchtete er mit dem Auto seines Opfers in sein Heimatland Bosnien-Herzegowina.

Polizei ließ Verdächtigen zwischenzeitlich laufen

Dort soll er sich zwar der Polizei gestellt haben, diese ließ ihn aber offenbar wieder laufen. Die bosnischen Behörden begründeten das laut einem Medienbericht mit einem fehlenden Haftbefehl aus Österreich. Die Staatsanwaltschaft Wels betonte damals jedoch, dass es „eine Festnahmeanordnung und einen EU-Haftbefehl“ gebe und es im Ermessen der bosnischen Behörden gelegen sei, den Mann festzunehmen oder nicht.

Von Zielfahndern aufgespürt

Nachdem der Verdächtige wieder nach Österreich zurückgekehrt war, machten ihn Zielfahnder in Traun ausfindig, wo er am Sonntag festgenommen wurde. Der 37-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Wels gebracht.

