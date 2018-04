Mit Rollstuhl in die Steyr gestürzt

In Steyr ist ein junger Mann mit seinem Elektrorollstuhl in den Steyr-Fluss gestürzt. Der 18-Jährige war am Sonntag gemeinsam mit einem jüngeren Begleiter am Gehweg entlang des Flusses unterwegs gewesen.

Dabei steuerte er seinen elektrischen Rollstuhl zu weit nach rechts und rutschte die Böschung hinab. Sein 17-jähriger Begleiter versuchte, das Unglück noch zu verhindern, er konnte aber nichts ausrichten.

Beide Männer in Spital gebracht

Beide stürzten in den Fluss, konnten sich aber retten. Die jungen Männer mussten mit Fußverletzungen ins Spital gebracht werden.