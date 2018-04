Zwei Tote bei Unfall mit Ferrari

Bei einem Unfall mit ihrem Sportwagen sind am Sonntag in Fornach (Bezirk Vöcklabruck) zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Paar war mit dem Ferrari von der Straße abgekommen und gegen Bäume geprallt.

Das Paar aus Fornach war mit seinem Ferrari in seinem Heimatort am Nachmittag ausgefahren. Ganz in der Nähe seines Hauses dürfte der 59-jährige Lenker den Wagen noch einmal beschleunigt haben - Anrainer hörten den Motor aufheulen - und dann die Kontrolle über den Wagen verloren haben.

Wagen in zwei Hälften gerissen

Das Sportauto geriet auf das rechte Bankett, schleuderte und kam dann links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen in einem kleinen Waldstück gegen mehrere Bäume und wurde durch den wuchtigen Anprall in zwei Hälften gerissen. Der Lenker und seine 57-jährige Lebensgefährtin erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Rettungskräfte unternahmen noch Reanimationsversuche, diese blieben aber vergeblich.

Ähnlicher Unfall im Bezirk Urfahr-Umgebung

Ein ganz ähnlicher Unfall - allerdings mit zum Glück etwas glimpflicherem Ausgang - ereignete sich beinahe zeitgleich auch im Bezirk Urfahr-Umgebung. Zwischen Altenberg und Reichenau kam eine 17-jährige Lenkerin mit ihrem Wagen aufs Bankett, schleuderte dann von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau und ihr 19-jähriger Beifahrer kamen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Linzer UKH.