Geschäftsfrau in Kirchdorf betrogen

In Kirchdorf an der Krems ist eine Geschäftsfrau Opfer einer Betrügerin geworden. Die 68-Jährige aus Gerasdorf bei Wien scheint mit einer Okkultismus-Masche schon seit einigen Jahren durch die Lande zu ziehen.

Die Betrügerin war laut Polizei gegen 17 Uhr im Geschäft der 30-Jährigen in Kirchdorf aufgetaucht. Zuerst interessierte sie sich für die Waren dort, wenig später aber verwickelte sie die Geschäftsinhaberin in ein intensives Gespräch über private Angelegenheiten. Was dann folgte, war eine Mischung aus Okkultismus und Betrug: Die 68-Jährige habe immer wieder Gebete gesprochen und mit Wurzeln und Kreuzen hantiert, so die Geschäftsfrau. Schließlich habe sie sie mit einem angeblichen „Faden zum Lösen von Beziehungsproblemen“ so sehr verwirrt, dass die 30-Jährige der Betrügerin mehrere Hundert Euro gab.

Betrügerin bei Polizei bekannt

Als die 68-Jährige das Geschäft endlich verließ, nahm sie noch drei T-Shirts und eine Tasche mit, ohne zu bezahlen. Einen Tag später erkannte die Geschäftsfrau die Betrügerin auf der Straße wieder und verständigte die Polizei. Für diese war die Frau aus Gerasdorf bei Wien keine Unbekannte. Sie war schon vor knapp fünf Jahren wegen derselben Betrugsmasche aufgefallen. Die 68-Jährige wurde angezeigt. Bei den Ermittlungen stieß die Polizei auf zwei weitere Opfer aus dem Bezirk Kirchdorf.